بعد انتشار معلومات خاطئة.. خبير سيارات يكشف حقيقة 4 شائعات تتعلق بتحول المركبات للعمل بالغاز

كتب: باسل الحلواني

انتشرت خلال الفترة الأخيرة خاصةً منذ الحديث عن مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاماً بأخرى تعمل بالغاز، وكذلك إلزام السيارات الجديدة بالاعتماد على الغاز الطبيعي قبل ترخيصها، العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تتعلق بالغاز الطبيعي.

وفي السطور التالية يوضح أحمد يوسف، خبير السيارات، لـ"سيارات الوفد"، حقيقة هذه المعلومات التي تم تداولها مؤخراً.

- "الغاز يؤثر على العمر الافتراضي للمحرك".. معلومة غير

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صحيحة، نظراً لأن العمر الافتراضي للمحرك يتأثر بإجراء الصيانات الدورية اللازمة وفي مقدمتها تغيير الزيت، بالإضافة إلى نمط القيادة والمسافات التي تقطعها السيارة.

- يردد البعض أن أسطوانة الغاز الطبيعي تتأثر بأشعة الشمس وقد تنفجر، وهي معلومة غير صحيحة خاصةً أن هذه الأسطوانات تصنع بأعلى معايير الأمان الدولية المطبقة في العالم.

- أما شائعة أن الاسطوانة وزنها ١٠٠كجم وتؤثر على مساعدين السيارة الخلفية، فهي معلومة خاطئة، نظراً لأن السيارات تأخذ أسطوانات يتراوح وزنها من 40 إلى 70 كيوجرام، بالإضافة إلى أن أقصى أسطوانة يبلغ وزنها ٩٠ كجم، ويتم تركيبها في السيارات ربع النقل والسيارات ذات المحركات الكبيرة 8 سلندر .

- فيما يتعلق بما تردد حول إلغاء دورة البنزين من السيارات التي يتم تحويلها لغاز، فهو أمر غير صحيح نظراً لأن السيارات التي يتم تحويلها إلى العمل بالغاز تظل مجهزة للعمل بالنزين، سواء "الكيربراتير"، أو ذات الحقن الإلكتروني".