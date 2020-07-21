وكيل هيونداي يطرح إلنترا HD موديل 2021 بزيادة 2000 جنيه

كتب: باسل الحلواني أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن أسعار موديل 2021 من سيارتها المجمعة محلياً هيونداي إلنترا HD. أقر وكيل هيونداي في مصر، زيادة طفيفة على السيارة إلنترا HD، بلغت 2000 جنيه على جميع فئات السيارة السيدان المجمعة محلياً، مقارنةً بأسعار موديل 2020. المجمعة محلياً، مقارنةً بأسعار موديل 2020. وتتوافر هيونداي إلنترا HD في السوق المصرية بـ 5 فئات من التجهيزات، وفي السطور التالية نستعرض أسعار موديل 2021 من السيارة: - الفئة الأولى: تم طرح الفئة الأولى بسعر 234900 جنيه بدلاً من 232900 جنيه. جنيه بدلاً من 232900 جنيه. - الفئة الثانية: تم طرح الفئة الثانية بسعر 241900 جنيه بدلاً من 239900 جنيه. Advertisements - الفئة الثالثة: تم طرح الفئة الثالثة بسعر 247900 جنيه بدلاً من 245900 جنيه. -الفئة الرابعة: تم طرح الفئة الرابعة بسعر 254900 جنيه بدلاً من 252900 جنيه. - الفئة الخامسة: تم طرح الفئة الخامسة بسعر 262900 جنيه بدلاً من 260900 جنيه.

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