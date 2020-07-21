طريقة إيصال استمارة تجديد السيارة للمستفيد عبر أبشر

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول كيفية استلام استمارة تجديد السيـارة. وجاء ردّ المرور ليؤكد إمكانية طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق منصة أبشر، موضحة أنه سيتم إيصالها للمستفيد في حال كان لديه عنوان وطني (واصل). وهذه هي خطوات تجديد استمارة سيارة عبر منصة أبشر: الدخول على موقع أبشر ثم اختيار “أبشر أفراد”. إدخال بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول. إدخال الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية ثم الدخول. اختر “حدمات” من خانة “خدمات المركبات”. سيظهر لك خيار واحد فقط هو “تجديد رخصة السير”.

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