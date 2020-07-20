موجز الخليج 365 للسيارات.. التاكسي أمل إيرباص ومعاناة مرسيدس

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تقترب مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات من بدء تجريب موديل التاكسي الطائر في المطار التجريبي في مانشينج في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.



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مع شغف عشاق السيارات بفئة "الرياضية متعددة الأغراض SUV"، أصبحت المنافسة شرسة بين منتجي السيارات في العالم على تلك الفئة.

بسبب تعرض شركتها الأم "دايملر" لأزمة مالية، قررت "مرسيدس" وقف تصنيع عدد من موديلاتها بالولايات المتحدة والمكسيك لتوفير نفقات، بعد تكبدها خسائر في الربع الثاني من العام تصل إلى 1.91 مليار دولار.

في السوق اليابانية، يمتلك طراز Venza المميز من تويوتا شهرة واسعة، على مدار أجيال منذ طرحه للمرة الأولى عام 1997، وكان في ذلك الوقت يحمل اسم Harrier تجاريا.