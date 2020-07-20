بزيادة 3 آلاف حنيه على جميع الفئات.. "غبور" تكشف عن أسعار هيونداي توسان 2021

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، عن أسعار موديل 2021 من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "توسان"، التي لم تشهد أي تغييرات من ناحية التصميم أو المواصفات عن موديل 2020.

وبلغت قيمة الزيادة على هيونداي توسان 3 آلاف

جنيه مقارنة بأسعار 2020، على جميع الفئات، حيث تتوافر السيارة في السوق المحلية بـ 9 فئات من التجهيزات.

وتقدم الفئة الأولى القياسية من توسان 2021 المزودة بمحرك سحب طبيعي بـ 407900 جنيه، والفئة الثانية بسعر

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437900 جنيه.

تأتي الفئة الثالثة من توسان بسعر رسمي 462900 جنيه، والفئة الرابعة سعرها الرسمي 487900، أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا بين فئات توسان المزودة بمحرك سحب طبيعي فيبلغ سعرها 492900 جنيه.

أما النسخة المزودة بشاحن تيربو، أصبح سعر الفئة الأولى منها 462900 والفئة الثانية سعرها 512900 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة 517900 جنيه، والرابعة 557900 جنيه.