المرور يوضّح شروط تجديد استمارة سيارة مستوردة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن شروط تجديد استمارة سيارة مستوردة من خارج المملكة عبر منصة أبشر. وأشارت إدارة المرور في ردّها على استفسار المتابع، أنه يلزم إحضار ما يُثبت بيعّها بالخارج وإحضار اللوحات، وأن تكون رخصة السير سارية ثم مراجعة المرور والتقدم بطلب. وهذه هي خطوات تجديد استمارة سيارة عبر أبشر: الدخول على موقع أبشر ثم اختيار “أبشر أفراد”. إدخال بيانات الدخول والرمز المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول. إدخال الكود المرسل على جوالك ثم الدخول. اختر “خدمات” من قائمة “خدمات المركبات”. ثـم “تجديد رخصة السير”.

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