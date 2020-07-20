نيسان تؤكد أن 400Z الجيل القادم لن يكون كهربائياً أو هجيناً

الخليج ٣٦٥ نت – نيسان 400Z الرياضية الجديدة كلياً لن تكون كهربائية أو هجينة، حسب تصريح إيفان إسبينوزا، نائب رئيس تخطيط المنتجات لنيسان.. مؤكداً أن الجيل القادم من السيارة الرياضية سيستمر بمحركات تقليدية، “وأعني بذلك محركات احتراق داخلي”.

وأكمل إسبينوزا: “التقنيات الكهربائية غير مجهزة حالياً لتقديم أداء ممتاز في سيارة رياضية، خاصة بسبب الوزن الكبير للبطاريات، ولكن فريقنا يتعلم من خبرات نيسان في برنامج سباقات فورمولا إي الكهربائية”.

مع ذلك فتح إسبينوزا الباب لسيارة رياضية هجينة في الأعوام القادمة بالتوازي مع محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.. وبالعودة لنيسان 400Z -وهو ليس اسمها النهائي بالمناسبة- فمن المتوقع تدشينها على صفحات الإنترنت قبل نهاية العام.

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