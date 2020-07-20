بنتلي بنتايجا 2021 تدخل خطوط الإنتاج رسمياً “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت بنتلي إنتاج سيارتها بنتايجا التي كشفت عنها مؤخراً في مصنع الشركة بالمملكة المتحدة، على أن تبدأ عمليات التسليم قريباً، حيث سيكون المشترون الاوروبيون أول من يحصل على سيارات الـ SUV المحدثة، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بنتلي عن زيادة الإنتاج في المصنع من 50% إلى 100% مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

بالحديث عن التباعد الاجتماعي، فقد قامت بنتلي بإعادة تصميم عدة مناطق في المصنع بهدف إبقاء العمال على مسافة تزيد عن متر من بعضهم البعض في جميع الأوقات، في حين تحتفظ جميع المناطق الأخرى بتطبيق سياسات تباعد صارمة بمسافة مترين على الأقل، بينما أصبحت أقنعة الوجه إلزامية لجميع العمال.

بالعودة إلى بنتايجا، فقد تم تكليف أكثر من 100 شخص بالعمل على خط إنتاجها، حيث ستمر السيارة بـ 43 مرحلة تصنيع لضمان أن تكون الجودة النهائية مطابقة لمعايير بنتلي الصارمة.

ومقارنة بسابقتها، فقد حصلت بنتايجا المحدثة على واجهة أمامية معاد تصميمها، ومصابيح خلفية تشبه المستخدمة في كونتيننتال جي تي، وتصميم داخلي جديد يتكون من شاشة نظام ترفيهي مقاس 10.9 بوصة وعجلة قيادة ومقاعد جديدة.

في الختام، تظل خيارات المحرك دون تغيير، في حين أن الإصدار الأول الذي يدخل حيز الإنتاج من بنتايجا المحدثة هو الذي يستمد قوته من محرك V8.

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