إيرباص تختبر التاكسي الطائر في ألمانيا

تقترب مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات من بدء تجريب موديل التاكسي الطائر في المطار التجريبي في مانشينج في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.



وقال المتحدث باسم "إيرباص"، الإثنين، إن الموديل "سيتي إيرباص" سيتم نقله في نهاية أغسطس/آب المقبل من مصنع المروحيات في مدينة دوناوفورت إلى ساحة الطيران الواقعة أمام أبواب مدينة انجولشتات الألمانية.

وجاءت هذه التصريحات بمناسبة زيارة ماركوس زودر، رئيس حكومة بافاريا، لمصنع المروحيات التابع للشركة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

كانت تجارب إيرباص على موديل التاكسي الطائر اقتصرت حتى الآن على رحلات قصيرة في دوناوفورت، وسيكون من الممكن في مانشينج القيام برحلات موسعة.

وتعمل إيرباص منذ سنوات على مشروع تصنيع الطائرة المسيرة للركاب، ومن المنتظر أن تكون مدينة انجولشتات الكبيرة هي المنطقة النموذجية للتاكسيات الطائرة.

وتعمل شركات أخرى في الوقت الراهن على هذه التقنية وتعتزم طرح هذه التاكسيات في السوق خلال الأعوام القليلة المقبلة.

طائرة كهربائية

وموديل "سيتي إيرباص" هو طائرة كهربائية بثماني مراوح، يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا، والمنتظر أن تكون بدون طيار، ويصل عدد الركاب إلى 4 على مسارات ثابتة على سبيل المثال من مراكز المدن إلى المطارات.

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ويعني هذا أن طائرة إيرباص الصغيرة للركاب لن تكون بمثابة تاكسي طائر حقيقي لأن الركاب لا يمكنهم اختيار المسار بحرية.

ولن يكون موديل سيتي إيرباص الطائرة الكهربائية الوحيدة من الشركة الأوروبية، لكن "رولز رويس" تطور نموذجا تجريبيا لطائرة تجارية هجينة تعمل بالوقود التقليدي والكهرباء وتحمل اسم "إي.فان إكس"، بالتعاون مع إيرباص، وقد تم تعليق المشروع خلال العام الجاري بسبب تداعيات جائحة فيروس كوورونا.

تراجع إنتاج إيرباص

وبسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، فإن مراقبون رجحوا تراجع إنتاج شركة إيرباص بنسبة 40% لمدة عامين. وقال جيوم فوري، الرئيس التنفيذي للشركة، لصحيفة دي فيلت الألمانية في الشهر الماضي "لا يمكننا عزل أنفسنا عن التطورات في شركات الطيران".

وكانت مجموعة إيرباص قد تحدثت في السابق عن خفض الإنتاج بنحو 30%، لكن "فوري" قال إن الشركة تعمل على افتراض أن التصنيع والتسليم سيكونان أقل بنسبة 40% عما كان مقرراً في الأصل لعامي 2020 و2021.

وتخطط الشركة لإنتاج 40 طائرة فقط شهريا من طائرات إيه 320 الشهيرة، حيث تعتبر الطائرة ذات البدن الضيق هي الأكثر مبيعا لدى الشركة.

وخلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، تمكنت الشركة الأوروبية من تسليم 36 طائرة ليصل إجمالي عدد الطائرات التي تعاقدات عليها إيرباص منذ بداية 2020 وحتى 30 يونيو/حزيران الماضي 365 طائرة.

لكن الشركة لم تتلق أي طلبيات جديدة لشراء طائرات خلال يونيو/حزيران الماضي، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.