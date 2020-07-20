بي ام دبليو اكس 1 2021 تظهر بتصميم توقعي

الخليج ٣٦٥ نت – ظهر الجيل الثالث الجديد كلياً من بي ام دبليو اكس 1 لأول مرة في لقطات تجسسية في أوائل الشهر الماضي بتمويهات كثيفة، وبالرغم من ذلك، لاحظنا العديد من إشارات التصميم مثل المصابيح الخلفية الأصغر من الجيل الحالي.

واليوم، كشف تصميم توقعي من Kolesa عما قد تبدو عليه اكس 1 الجديدة كلياً، حيث حصلت السيارة على شبك أمامي كبير ومصابيح أمامية أكثر دقة ووضوحاً، وفي الخلف، يمكننا رؤية المصابيح الخلفية الأصغر، على الرغم من أن شكلها لم يتحدد بعد.

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وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية، نتوقع أن تستوحى تصميمها من الفئة الثانية Active Tourer، مما يعني وجود شاشتين منحنيتين موجهتين للسائق، بالإضافة إلى لوحة تحكم وكونسول وسطي معاد تصميمهم.

ستستمد السيارة قوتها من مجموعة من خيارات محركات البنزين والديزل “حسب السوق”، كما ستحصل على إصدار هجين بالقابس أيضاً.