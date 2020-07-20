الخليج ٣٦٥ نت – ظهر الجيل الثالث الجديد كلياً من بي ام دبليو اكس 1 لأول مرة في لقطات تجسسية في أوائل الشهر الماضي بتمويهات كثيفة، وبالرغم من ذلك، لاحظنا العديد من إشارات التصميم مثل المصابيح الخلفية الأصغر من الجيل الحالي.
واليوم، كشف تصميم توقعي من Kolesa عما قد تبدو عليه اكس 1 الجديدة كلياً، حيث حصلت السيارة على شبك أمامي كبير ومصابيح أمامية أكثر دقة ووضوحاً، وفي الخلف، يمكننا رؤية المصابيح الخلفية الأصغر، على الرغم من أن شكلها لم يتحدد بعد.
وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية، نتوقع أن تستوحى تصميمها من الفئة الثانية Active Tourer، مما يعني وجود شاشتين منحنيتين موجهتين للسائق، بالإضافة إلى لوحة تحكم وكونسول وسطي معاد تصميمهم.
ستستمد السيارة قوتها من مجموعة من خيارات محركات البنزين والديزل “حسب السوق”، كما ستحصل على إصدار هجين بالقابس أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بي ام دبليو اكس 1 2021 تظهر بتصميم توقعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.