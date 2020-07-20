الرئيس التونسي: لست في صدام مع أي جهة بل أعمل في نطاق القانون لتحقيق إرادة الشعب المزيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، أن البرلمان في حالة فوضى، ولن يبقى مكتوف الأيدي، مشيرا إلى أنه ليس في صدام مع أي جهة، بل يعمل في نطاق القانون لتحقيق إرادة الشعب.



وقال سعيد، في تصريحات صحفية، إن تعطيل البرلمان أمر غير مقبول، والدستور يمكنني من التدخل حفاظا على الدولة".

وأضاف الرئيس التونسي أن مهمتي الأولى هي الحفاظ على الدولة، وسائر مؤسساتها، وإرادة الأغلبية في البلاد، ولدينا من الإمكانات القانونية ما يسمح بالحفاظ على بلادنا، ولن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي المؤسسات.

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وتصاعدت دعوات إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في تونس مع فشل إدارة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية للبرلمان، وتعمده التحريض بالعنف ضد الحزب الدستوري الحر.

ويعيش البرلمان التونسي هذه الفترة على إيقاع الاعتصام المفتوح للحزب الدستوري الحر (16مقعدا) على خلفية فشل وتصعيد الغنوشي ضد المعارضة.

وفي الوقت الذي كان من الضروري أن يكون دور رئيس البرلمان تهدئة الأجواء، جاهر الغنوشي بكلمات سلبية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر وأنصارها.