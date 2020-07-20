تويوتا Venza 2021.. سر الطلبات التي فاقت توقعات العملاق الياباني

في السوق اليابانية، يمتلك طراز Venza المميز من تويوتا شهرة واسعة، على مدار أجيال منذ طرحه للمرة الأولى عام 1997، وكان في ذلك الوقت يحمل اسم Harrier تجاريا.

وقال موقع "موترو وان" المختص بأخبار السيارات، إن هذا الطراز الذي تعلق به اليابانيون، مازال محتفظا على ما يبدو بمكانة مميزة عندهم، وأكد على ذلك معدلات حجز الجيل الجديد منه الذي أعلنت تويوتا عنه لعام 2021 المقبل.









وحسبما أفاد الموقع الأمريكي، فإن تويوتا أعلنت عن نسخة 2021 من طراز Venza في الربع الثاني من عام 2020 الجاري، وقدمت هذه النسخة باعتبارها الجيل الثاني من الطراز، كما قامت بفتح باب حجز الطراز بداية من مايو الماضي.

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وتلقت تويوتا وفقا لموقع Asahi.com.، عدد من طلبات الحجز غير متوقع، إذ كانت تطمح لتلقي طلبات حجز لشراء طراز Venza بعدد أقصاه 3,100 ألف طلب حجز.









ولكن العدد الذي تلقته الشركة اليابانية من طلبات الحجز، كان أعلى من توقعهاتها إذ وصل لـ 45,000، وذلك أعلى 15 مرة من عدد طلبات الحجز الذي سعت له الشركة.

وحظي طراز Venza بمعدل ممتاز من المبيعات في اليابان، يقترب من 680 ألف نسخة تباع منه سنويا، ونسخة 2021 أول نسخة محدثة تحديث شامل تطرح منه منذ 7 سنوات.