بالتعاون مع مرسيدس بينز.. حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لسيارات GLC class

أطلق جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز، حملة استدعاء 12 سيارة من نوع مرسيدس GLC class التي تحمل أرقام الشاسية:
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أكد جهاز حماية المستهلك أن بها عيبًا في قفل مسند الضهر للمقعد الخلفي الأيسر مما قد لا يوفر المواصفات القياسية المطلوبة، عند وجود حمولة في شنطة السيارة فإن هذه الحمولة سترتطم مع مسند الظهر الخاصبالمقعد الخلفي للسيارة في حالة التصادم؛ وبناء على ذلك ستستبدل الشركة قفل مسند الضهر الخاص بالمقعد الخلفي الأيسر كإجراء احترازي.
للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرصه المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق.
أشار الجهاز إلى أن الشركة ستجري "الكشف، المصنعية، قطع الغيار"، من دون أي نفقات إضافية على المستهلك، ويأتي ذلك في إطار حرص حماية المستهلك على
ودعا الجهاز المستهلكين إلى التوجه بشكواهم في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتساب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
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