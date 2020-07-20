أفضل سيارات SUV 2020.. تحدي أولاد العم بين تويوتا C-HR وهوندا HR-V

مع شغف عشاق السيارات بفئة "الرياضية متعددة الأغراض SUV "، أصبحت المنافسة شرسة بين منتجي السيارات في العالم على تلك الفئة.

وضمن فئات SUV، كان من أفضل الموديلات التي طرحت خلال عام 2020، هو طراز هوندا HR-V الجديد، غير أنه في نفس الوقت حظي بمنافسة قوية من مجموعة من السيارات التي طرحت ضمن فئته كان منها طراز تويوتا C-HR، كسباق وتحدي تقليدي بين أولاد العم اليابانيين.



وقام موقع "كار نيوز" بوضع الطرازين في مواجهة، تبرز الأفضل فيما بينهم، من مختلف الجوانب التي تشمل المحرك والتقنيات والسعر.

وبدأ الموقع بالمقارنة بين تكلفة الطرازين، وقال إن الأفضلية في هذه الخانة لطراز هوندا HR-V، الذي يتوفر بتكلفة معقوله أقل من تكلفة طراز تويوتا C-HR، مع تمتع طراز هوندا بإمكانيات مميزة تتساوي مع إمكانيات طراز تويوتا وتتفوق عليها في بعض الأحيان.

ويتوفر طراز هوندا HR-V بسعر افتتاحي 20,820 ألف دولار، أقل من السعر الافتتاحي الذي يتوفر به طراز تويوتا C-HR والذي يصل لـ 21,295 ألف دولار.

بعد ذلك قارن الموقع بين المساحة المتوفرة للتخزين في حقائب الطرازين، وكانت الأفضلية لطراز هوندا HR-V، الذي يتمتع بمساحة تخزين في حقيبته تصل لـ 24.3 قدم مربع، بفارق كبير عن طراز توويتا C-HR الذي تتوفر لديه المساحة بحقيبته الخلفية 19 قدم مربع.

ونوه موقع "كار نيوز"، إلى أن هذه المساحة تزيد في السيارتان، في حالة استغلال المساحة الإضافية التي تمنحها عملية طي المقاعد الخلفية، وفي هذه الحالة تصل مساحة التخزين في طراز هوندا لـ 58.8 قدم مربع، وفي طراز تويوتا C-HR لـ 36.4 قدم مربع إضافية.

وقارن الموقع بين التقنيات المضافة للطرازين، وقال إن في هذه الخانة، تذهب الأفضلية لطراز تويوتا C-HR، الذي يتمتع من الداخل بشاشة معلومات بقياس 8 بوصة، يدعمها أنظمة "أبل كار بلاي" و "أندرويد أوتو" المتطورة، بالإضافة لخاصية اتصاله بمتحدث أمازون أليكسا الذكي، إلى جانب العديد من الأنظمة الفرعية مثل راديو HD، و زر تشغيل وإيقاف للمحرك و نظام ملاحي.

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أما طراز هوندا HR-V، فيتوفر من الداخل بشاشة معلومات بقياس 5 بوصة فقط، يدعمها وصلة USB للهواتف، ونظام ضبط أوتوماتيكي لدرجة الحرارة، ونظام عزل صوتي للضوضاء خارج السيارة.

تحدث بعد ذلك الموقع عن قدرات محركات الطرازين، حيث يعمل طراز هوندا HR-V بمحرك ذو أربعة اسطوانات مع ناقل سرعة CVT ونظام دفع خلفي، وتصل قدرته على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8.6 ثانية.

في حين يعمل طراز تويوتا C-HR، بمحرك ذو أربعة اسطوانات، تتوفر منه نسخة توربينية ونسخة "سوبر تشارجر"، ويصل معدل التسارع به من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 11.0 ثانية، وكانت الأفضلية في الخانة من المقارنة لطراز هوندا.

كما قارن الموقع بين إجراءات الأمن والسلامة في الطرازين، وكانت الأفضلية في هذه الخانة من المقارنة لصالح طراز تويوتا C-HR، الذي يتمتع بانظمة أمن وسلامة أبرزها نظام الركن الذاتي للسيارة، ونظام الحفاظ على المسافات بين المركبات، ونظام الحفاظ على المسار المساعد للسائق، وأيضا نظام التحذير المسبق قبل الاصطدام، ونظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها

أما طراز هوندا HR-V، فتقتصر إجراءات الأمن والسلامة به على نظام الركن الذاتي للسيارة، ونظام الحفاظ على المسافات بين المركبات، ونظام الحفاظ على المسار المساعد للسائق.

واختتم موقع "كار نيوز" المقارنة بين الطرازين، بذكره لمعدل استهلاكهما للوقود، وكانت الأفضلية في هذه الخانة لطراز هوندا HR-V، الذي يستهلك جالونا واحد لكل 28 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 34 ميل يقطعهم على الطريق السريع، بنظام الدفع الأمامي.

أما طراز تويوتا فيستهلك جالونا واحد لكل 27 ميلا يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 31 ميل يقطعهم على الطريق السريع، بنظام الدفع الأمامي.



