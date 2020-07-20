تعرف على موعد طرح الشكل الجديد من "إلنترا AD" و"توسان" 2021 في مصر

كتب: باسل الحلواني

كشف أحد الموزعين المعتمدين لمجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن اعتزام "غبور" طرح الشكل الجديد من السيارة السيدان الشهيرة هيونداي إلنتراAD، وكذلك موديل 2021 من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات هيونداي توسان، خلال شهر أغسطس القادم.

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ولم يخطر وكيل هيونداي شبكة موزعيه حتى الآن بالأسعار الرسمية الجديدة، لكن وفقاً للموزع المعتمد، فإنه من المنتظر أن يتم طرح الشكل الجديدمن هيونداي إلنتراAD، بزيادة سعرية كبيرة قد تصل إلى 35 ألف جنيه، بينما سيتم طرح هيونداي توسان، بارتفاع طفيف

"فرق الموديل".

وكان أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أكد إحتلال السيارة هيونداي توسان، لصدارة مبيعات السيارات الكورية في مصر، بعد تمكنها من بيع وتسليم 2251 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي، فيما حافظت هيونداي إلنترا AD على تمركزها فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من بيع 1128 وحدة خلال تلك الفترة.