موجز الخليج 365 للسيارات.. منقذ هيونداي وجديد لاند روفر

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تأمل شركة هيونداي الكورية الجنوبية ارتفاع مبيعات الطراز الجديد "جرانديور" وذلك بعد أشهر على طرحها في السوق المحلي لتعويض خسائر كورونا.

كشفت شركة لاند روفر عن تجهيز الموديلين Range Rover وRange Rover Sport بمحركات هجين جديدة أكثر اقتصادية وأقل انبعاثات.

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أعلنت شركة مرسيدس تقديم نسخة بلاك سيريس Black Series من الجران توريزمو AMG GT، والتي يطلق عليها في الأسواق السيارة الحصرية.

يعد "ولاء العميل" لعلامة تجارية معينة، واحدا من أبرز نقاط القوة التي تعتمد عليها الشركات لبناء مستقبل أكثر استدامة، وفي عالم السيارات تحديدا تزيد أهمية هذا الولاء.

في العام 1885 طرح مصمم محركات السيارات الألماني كارل بينز، أول سيارة في التاريخ، معلنا عن ولادة العملاق القادم "مرسيدس بنز"، ورغم كون السيارة بثلاث عجلات فقط إلا أن هذا المزيج الغريب من الصفائح المعدنية أصبح جذابا جدا لعشاق السيارات الذين يملؤهم الفضول لمشاهدة أول نموذج لأشهر سيارات العالم.