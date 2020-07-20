شركة الصفوة تطلق التاكسي الأخضر في جدة بمطار الملك عبد العزيز بالتعاون مع المجدوعي هيونداي

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت الدفعة الأولى لسيارات تاكسي المطار في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة التي شملت توحيد لون سيارات الأجرة بشكل كامل داخل مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى الأخضر المميز. تلك الخطوة تستهدف إعادة إحلال قطاع سيارات الأجرة بمركبات أكثر أمانا وتواكب التطورات التقنية استكمالا لتطوير منظومة النقل في مطارات المملكة.

وكانت شركة الصفوة الشركة المشغلة لخدمات تاكسي المطار دشنت أولى خدماتها بداية هذا العام من مطار الملك خالد الدولي بحضور معالي وزير النقل ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، معلنة انطلاق هذه الخدمة.

ناصر بن ظليف الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة أكد أنه تم الاتفاق على توفير 1200 سيارة متنوعة من طراز هيونداي سوناتا موديلات 2020 تم تأمينها من شركة المجدوعي للسيارات لتغطي احتياجات خدمات تاكسي المطار بمطارات المملكة التي فازت الشركة لتشغيل خدمات تاكسي المطار بها وهي مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي.

وأكد بن ظليف أنه حسب خطة الهيئة العامة للنقل من توفير خدمة الدفع الإلكتروني “مدى وفيزا وماستر كارد”، مع إضافة خاصية التتبع عبر الهواتف المحمولة، وتوفير زر للطوارئ وأخيراً توفير شاشة ذكية تعرض السعر وتقييم الرحلة وكاميرا للمراقبة الأمنية. أكد أن النقلة التي سيحدثها تاكسي المطار لا تقتصر على تطوير الشكل الخارجي أو الخصائص الداخلية، بل ستكون هناك سيارات خدمية عالية التطور بهوية موحدة من أبرزها اتصالها بالخرائط الذكية وتزويدها بخاصية الطلب الفوري عبر التطبيقات التقنية والسداد الإلكتروني للأجرة، فضلاً عن توفير حزمة أمان تشمل توافر كاميرات مراقبة وجهاز تتبع مباشر، علما بأن التاكسي مزود بشاشات تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، كل هذه المزايا تأتي بالتوازي مع بدء الهيئة العامة للنقل تنفيذ برنامج تدريب لسائقي الأجرة في جميع أنحاء المملكة على المركبات الجديدة للعمل على رفع كفاءة مهارات السائقين وكفاءة التعامل مع الزوار والمعتمرين والسياح.

وختم بن ظليف في حديثه أن كل قادم إلى المملكة عبر منافذها الجوية سيشهد قفزة جديدة في خدمات النقل، ومن بينها توفير مركبة الأجرة الجديدة “تاكسي المطار” المعززة بأحدث التقنيات الكفيلة برفع الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز ثقة زوار المملكة وقاصديها من شتى أنحاء الأرض، مثنيا في حديثه على نجاح الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والعمل كفريق واحد في منظومة النقل بين هيئة الطيران المدني والهيئة العامة للنقل تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.

السيد يوسف بن علي المجدوعي رئيس مجموعه المجدوعى ذكر عقب تسليم مجموعة من سيارات هيونداي للشركة المشغلة: “ان نجاح المرحلة الاولى من خطة التاكسي الاخضر بمطار الملك خالد بالرياض عززت من الثــقة بخدماتنا من جهة وبطرازات هيونداي من جهة ثانية وقد عملنا سويا مع شركاءنا شركة الصفوة على تأمين وتجهيز السيارات المطلوبه لتكون جاهزة لخدمة الركاب القادمين إلى مطارات المملكة، وهذا بدون أدنى شك سيعطي شعور بالراحه لديهم. وأضاف قائلاً: “علينا أن نشارك كقطاع خاص بتنفيذ بعض من خطط الحكومة المستقبلية لاسيما على صعيد تطوير خدمات النقل العام تنفيذا لرؤية المملكة 2030 فيما يخص النقل المستدام، ومن هنا كانت مساهمتنا كوكيل رسمي لعلامة هيونداي بالمنطقه الشرقيه والشماليه بالمملكة بتوفير هذه الكمية من طرازات هيونداي لتحقيق هذا الهدف”.

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