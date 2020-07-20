بالفيديو: وثائقي يستعرض طرق انتقال الحجاج إلى مكة من الركائب للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي لـ “دارة الملك عبد العزيز” فيديو وثائقي يُوّضح مراحل تطور وسائل انتقال الحجيج عبر الطرق، بداية من استخدام الركائب وصولاً إلى استخدام السيارات.

حيث أوضح الدكتور “أحمد بن مساعد الوشمي” الباحث في التراث بشكل تفصيلي تطور وسائل انتقال الحجيج عبر الطرق، فكانت البداية باستخدام الركائب والتي كانت تستغرق 20 يوماً تقريباً للوصول، ثـم تطوّر الأمر بعد ذلك ليتم استخدام “الحمالي الخشبي” الذي كان يستطيع حمل عشرات الحجيج فوقه.

وتطوّرت وسائل النقل إلى أن وُجد “الحمالي ذا الطابقين” الذي كان يخصص طابقاً للرجال وآخر للنساء من الحجيج، وبعد ذلك ظهرت السيارات التي كانت تستوعب 26 حاجاً، وأشار الوشمي إلى أن نقاط تجمّع الحجيج في الرياض قبل الانتقال لمكة كانت تُسمى “البراحات”، وكان الأهالي يقومون بتأجير سياراتهم لنقل الركاب من البراحات حتى موقع المشاعر المقدسة.