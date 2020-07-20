عرض توكيلات الجزيرة على شراء فورد إكسبيديشن 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، ريّح بالك مع فورد إكسبيديشن 2020… احصل عليها الآن مع عرض مصمم خصيصاً لجعل حياتك أسهل، وتمتع بضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو حتى 200 ألف كلم وكذلك 5 سنوات صيانة مجانية أو حتى 100 ألف كلم أيهما يأتي أولاً. دع الرحلة تبدأ! *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: فورد إكسبيديشن موديل 2020. مميزات العرض: Advertisements 5 سنوات صيانة مجانية أو 100,000كلم أيهما يأتي أولاً

5 سنوات ضمان المصنع أو 200,000 كلم أيهما يأتي أولاً الشروط والأحكام: يسري العرض حتى 15 يوليو 2020م

تطبق الشروط والاحكام صورة العرض:

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