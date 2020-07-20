تعرف على طريقة تجديد استمارة السيارة إذا كنت خارج المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول طريقة تجديد استمارة السيارة لمن هم خارج السعودية. وتساءل المواطن قائـلاً: “لم أستطع تجديد الاستمارة بسبب إقامتي خارج السعودية، ونظام أبشر يطلب الفحص كشرط لتجديد الاستمارة فما هو الحل؟”. وأجاب حساب المرور قائلاً: “بإمكانك تفويض من ترغب لإجراء الفحص الدوري للمركبة ومن ثم تجديد رخصة سيرها عبر منصة أبشر”.

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