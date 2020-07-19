بعد طرح موديل 2021.. ننشر مواصفات جميع فئات فيات تيبو في مصر

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة داينامكس أوتو، وكيل علامة فيات في مصر، موديل 2021 من السيارة فيات تيبو، التي تتوافر في السوق المصرية بـ 3 إصدارات، الإصدار الأول "فئتان مانيوال سيدان"، والإصدار الثاني "فئتان أوتومايتك سيدان"، والإصدار الثالث "فئتان هاتشباك".

وتم طرح السيارة تيبو 2021، بنفس تجهيزات موديل2020، باستثناء إضافة لون جديد للسيدان والهاتشباك كما في الصورة التالية:

وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية مواصفات جميع فئات السيارة فيات تيبو 2021 في السوق المصرية:

الإصدار الأول "مانيوال"

يعتمد الإصدار الأول على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، وينتج قوة 95 حصان، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات مانيوال.

تعمل السيارة بمنظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم. ويتوافر الإصدار الأول من فيات تيبو، بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى تحتوي على العديد من المواصفات الأساسية والتى من أبرزها الوسائد الهوائية للسائق، وفرامل مانعة للإغلاق ABS، ومثبت سرعة، كما زودت بجنوط إطارات مقاس 15 بوصة.

أما الفئة الثانية من الإصدار الأولى

فتحتوي على نفس مواصفات الفئة الأولى بالإضافة إلى بعض الكماليات الإضافية، أبرزها الوسائد الهوائية للراكب الأمامى، ومرايا كهربائية.

الإصدار الثاني "أوتوماتيك"

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يعتمد الإصدار الثاني، على محرك سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وتتسارع تلك السيارة من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك تيبو من الوقود في تلك الفئة، نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم السيارة بفئتين، الأولى تحتوي على برنامج التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، وبلوتوث، ومصابيح ضباب أمامية.

كما تتوافر الفئة الثانية من السيارة فيات تيبو 2021 سعة 1600 سي سي، ببعض الكماليات الإضافية منها وسائد هوائية جانبية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS).

الإصدار الثالث "هاتشباك"

ويوفر وكيل فيات في مصر، إصدار خاص من فيات تيبو هاتشباك، يعتمد على محرك

بسعة 1.6 لتر مزود بناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات، بقوة 110 أحصنة مع 152 نيوتن. متر للعزم، ويمكنه التسارع بالسيارة من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 11.5 ثانية، مع الوصول لسرعة قصوى قدرها 190 كم/ ساعة، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 5.25 لتر/ 100 كم.

تبلغ أبعاد تيبو هاتشباك 4368 ملم للطول، 1792 ملم للعرض، 1495 ملم للارتفاع مع قاعدة عجلات بطول 2638 ملم، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 440 لتر.

ويأتي ضمن التجهيزات الأساسية في مجال الأمان وسائد هوائية أمامية، نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل مع EBD لتوزيع قوى الفرملة إلكترونياً، VDC للتحكم الديناميكي في السيارة وESP للثبات الإلكتروني بالإضافة إلى ASR لمنع الانزلاق ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أما التجهيزات من الخارج فتشمل عجلات رياضية من قياس 16 بوصة، مستشعر للإضاءة، مصابيح ضباب في الأمام والخلف وزجاج مظلل.

وفي الداخل فزودت السيارة بنظام تحكم بالمناخ، وقفل مركزي مع تحكم عن بعد، عجلة قيادة متعددة الوظائف، عرض لدرجة الحرارة الخارجية، التحكم في ارتفاع مقعد السائق، طي المقاعد الخلفية بنسبة 60/40، ويعمل النظام الترفيهي في السيارة على تشغيل الراديو، مع مدخل USB.

أما الفئة الثانية فزودت بعجلات رياضية من قياس 17 بوصة، كاميرا خلفية، مستشعرات في الخلف، مثبت سرعة، تحكم في دعم ظهر مقعد السائق، ضبط ارتفاع مقعد الراكب الأمامي، كسوة من الجلد للمقاعد، ويشتمل النظام الترفيهي على شاشة عاملة باللمس من قياس 7 بوصة مع بلوتوث، USB وAUX.