ما التصرف الصحيح عند تعطل سيارتك على طريق سريع؟

الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض قائدي السيارات أحياناً إلى مواقف خطرة أثناء القيادة، أحد هذه المواقف هي تعطل السيارة، خاصة في حال حدوث هذه المشكلة ليلاً، في هذه الحالة يجب على قائد السيارة اتخاذ بعض التدابير للحفاظ على سلامته والركاب ومستخدمي الطريق الآخرين.

وقدم نادي السيارات “أوروبا” (ACE) عدة نصائح هامة لقائدي السيارات في مثل هذه الحالات من أجل الخروج من الموقف بسلام وبدون حدوث أي أضرار.

ونستعرض خلال السطور التالية التصرف الأمثل حال تعطل السيارة على الطرق السريعة:

نصح الخبراء الأوروبيين بإيقاف السيارة أقصى حافة الطريق اليمنى أو التوقف في المكان المخصص لحالات الطوارئ، بعدها يتم تأمين موضع السيارة المعطلة بأسرع شكل ممكن.

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وتبدأ عملية تأمين السيارة بتشغيل أضواء التحذير وارتداء قائد السيارة سترة التحذير، بعدها يتم إنزال الراكبين بحرص شديد من السيارة من الجهة البعيدة عن الطريق.

وأضاف الخبراء أنه يجب أيضا تأمين موضع وقوف السيارة بوضع مثلث التحذير خلف السيارة بمسافة معينة، مع مراقبة حركة المرور باستمرار.

مع ملاحظة أن هذه المسافة يجب أن تكون كافية لرؤيتها السيارات القادمة من الخلف لأخذ احتياطاتهم وتهدئة السرعة والابتعاد عن الحارة التي يوجد فيها السيارة المعطلة.

ويتعين أن يبعد مثلث التحذير عن السيارة بمسافة تتراوح بين 150 و400 متر على الطرق السريعة بحسب الظروف مثل المنحنيات أو الأماكن، التي تزيد فيها السرعة، أما على الطرق العادية فيوضع المثلث على مسافة 50 متر، وبمسافة 100 متر على الطرق الزراعية.

وفي حال عدم قدرة قائد السيارة على إصلاح العطل، فإنه ينبغي استدعاء خدمة إنقاذ السيارات واستدعاء الشرطة إذا لزم الأمر.