وزارة النقل توضح حقيقة فرض رسوم على الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح “ياسر المسفر” المتحدث باسم وزارة النقل عدم دقة ما تم تداوله حول فرض رسوم تعرفية على الطرق، مشيراً إلى أن تطبيق مثل هذه الرسوم يتطلب العديد من الإجراءات، وذلك وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وبيّن المسفر أن هذه الإجراءات تتضمن استكمال دراسات مستفيضة تشمل نواحي عدة، وتشمل: الناحية المالية والفنية والقانونية، وذلك لتقييم مدى تأثير القرار على الحالة الاجتماعية والاقتصادية قبل الشروع في تنفيذه.

وأكد المسفر أن تطبيق هذه الرسوم تتطلب موافقة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بعد التأكد من وجود طرق بديلة.