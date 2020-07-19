شاهد اليخت الفاخر الذي يقضي عليه كريستيانو رونالدو عطلاته “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – اعتاد النجم العالمي لكرة القدم كريستيانو رونالدو على قضاء إجازاته برفقة أسرته على متن يخت فاخر في الريفييرا الفرنسية يسمى أفريكا 1، يبلغ تكلفة إيجاره 245 ألف دولار (918 ألف ريال ) أسبوعياً.

ولقد قام بتصميم هذا اليخت الرائع أشهر مصممي اليخوت في العالم، حيث يتميز أفريكا 1 بتصاميم خارجية من توقيع مهندس اليخوت الشهير الإيطالي ستيفانو ناتوتشي Stefano Natucci، وتصاميم داخلية من توقيع مهندس اليخوت الشهير الفرنسي فرانسوا زوريتي François Zuretti.

يبلغ طول اليخت 47 متراً، ويحتوي على العديد من وسائل الترفيه، منها جاكوزي خاص وصالة ألعاب رياضية ومنطقة مخصصة للمشروبات.

كما يحتوي هذا اليخت الرائع على واحدة من أضخم الزلاجات المائية القابلة للنفخ، حيث تصل سطح اليخت بالبحر.

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وعلى الرغم من كبر اليخت وقدرته على استضافة 12 شخص، إلا أن كريستيانو لم يستفد بهذا العدد حيث أنه من المعتاد أن يسافر مع أسرته فقط.

ويتمتع أفريكا 1 بلون أبيض مميز تزيد جاذبيته بامتزاجه بلون البحر والسماء الزرقاء، مع ملاحظة أن الطلاء الأبيض على اليخوت يكون مضاداً للمياه، كي لا يبهت رونقه وجماله.

ويتميز اليخت أيضاً بوجود مساحة جلوس كبيرة على متنه، ومجهز بمجموعة من الأثاث الخشبي الفاخر.

ويوجد على ظهر اليخت مهبط خاص لطائرات الهليكوبتر، وهي الوسيلة التي اعتاد رونالدو على استخدامها للوصول إلى اليخت.

ويضم أفريكا 1 طاقم يتألف من 9 أفراد على أعلى مستوى من التدريب، وذلك لضمان خدمة وراحة رونالدو ورفاقه.