مقتل 9 قناصة حوثيين بنيران القوات اليمنية المشتركة جنوب الحديدة المزيد

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، مساء الأحد، مقتل 9 من قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، غربي البلاد.

وقالت القوات المشتركة، في بيان صحفي، إن وحدات الاستطلاع التابعة لها، رصدت مجموعة قناصين حوثيين ضمن مجاميع قتالية جديدة استقدمتها المليشيات من صعدة لتحقيق اختراق باتجاه المناطق المحررة في الساحل الغربي.

وذكر البيان، أن وحدة مكافحة القناصة بالقوات المشتركة، تخلصت من دفعة القناصة الحوثية، خلال سحق الهجمات ومحاولات التسلل الانتحارية التي شهدتها مدينة الحديدة وقطاعات الجاح والدريهمي والجبلية والفازة والتحيتا.

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وفي السياق، حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، انتصارات واسعة على مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة "قانية" بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني لـ"الخليج 365"، القوات المشتركة، نفذت كمينا استهدف المليشيا الحوثية في جبهة "قانية العبد" ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الانقلابية بينهم قائد ميداني.

وصعّدت مليشيا الإرهابية من عملياتها العسكرية مؤخرا في عدد من المحافظات اليمنية، بهدف تقويض المساعي الأممي لتنفيذ الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.