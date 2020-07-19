الخليج 365الأحد 2020/7/19 11:22 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت القوات اليمنية المشتركة، مساء الأحد، مقتل 9 من قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، غربي البلاد.
وقالت القوات المشتركة، في بيان صحفي، إن وحدات الاستطلاع التابعة لها، رصدت مجموعة قناصين حوثيين ضمن مجاميع قتالية جديدة استقدمتها المليشيات من صعدة لتحقيق اختراق باتجاه المناطق المحررة في الساحل الغربي.
وذكر البيان، أن وحدة مكافحة القناصة بالقوات المشتركة، تخلصت من دفعة القناصة الحوثية، خلال سحق الهجمات ومحاولات التسلل الانتحارية التي شهدتها مدينة الحديدة وقطاعات الجاح والدريهمي والجبلية والفازة والتحيتا.
وفي السياق، حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، انتصارات واسعة على مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة "قانية" بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني لـ"الخليج 365"، القوات المشتركة، نفذت كمينا استهدف المليشيا الحوثية في جبهة "قانية العبد" ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الانقلابية بينهم قائد ميداني.
وصعّدت مليشيا الإرهابية من عملياتها العسكرية مؤخرا في عدد من المحافظات اليمنية، بهدف تقويض المساعي الأممي لتنفيذ الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 قناصة حوثيين بنيران القوات اليمنية المشتركة جنوب الحديدة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.