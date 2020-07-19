مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: جاهزون لكل الاحتمالات بشأن الدفاع عن سرت المزيد

قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، الأحد، إن تركيا حشدت عددا كبيرا من المرتزقة في مصراتة، مؤكدا أن قوات الجيش جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الدفاع عن سرت.

ومساء أمس السبت، دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى ضرورة احترام حظر السلاح على ليبيا، وذلك وفق بيان ثلاثي صادر عن قادة الدول الثلاث.

وأشار البيان إلى ضرورة تطبيق الحظر على السلاح في ليبيا، والذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل".

وذكر البيان المشترك للدول الثلاث، أنه:" نحن على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهك الحظر برا أو جوا أو بحرا".

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وفرنسا تتهم تركيا منذ وقت طويل بأنها تمد مليشيا الوفاق بالسلاح في انتهاك للحظر الدولي المفروض على السلاح إلى ليبيا,

كما كشف تقرير أمريكي، عن أن تركيا أرسلت ما يتراوح بين 3500 و3800 مقاتل سوري إلى ليبيا الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير الصادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، أن أنقرة أرسلت ذلك العدد من المقاتلين "مدفوعي الأجر" إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وكشف التقرير، أن تركيا عرضت الجنسية على "آلاف المرتزقة الذين يقاتلون مع مليشيات طرابلس ضد قوات الجيش الليبي".

وأشار التقرير، إلى أن الجيش الأمريكي لم يجد دليلا على انتماء المرتزقة إلى تنظيمات متطرفة مثل داعش أو القاعدة، موضحا أن الدافع الأكثر ترجيحا لهم كان "الحزم المالية السخية، أكثر من الأيديولوجية أو السياسية".