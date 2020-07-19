سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 19 يوليو 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فيما ظلت العملة الخضراء ثابتة على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وبحسب عدد من المتعاملين في السوق سجل سعر البيع للدولار 146 جنيها، وهبط سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في أعقاب عودة الأنشطة التجارية وفتح المطار جزئياً أمام حركة السفر وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.

وأرجع المتعاملون تدني سعر الجنيه لزيادة الطلب على العملات مقابل شح المعروض، خاصة مع عودة الأنشطة التجارية وارتفاع حجم المضاربات في أسواق العملات.

وأطلقت الحكومة السودانية، الإثنين الماضي، برنامج دعم نقدي يصل إلى 80% من سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة.

وتعول حكومة الفترة الانتقالية على صادرات الذهب لسد الفجوة في النقد الأجنبي لتغطية عمليات الاستيراد والحد من ارتفاع سعر الصرف.

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ويواصل التضخم ارتفاعه الكبير في السودان، وبلغ 136.36% في يونيو/حزيران من 114.23% في مايو/أيار مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي مع بداية تداولات اليوم 162 جنيها في السوق الموازية، فيما وصل في بنك السودان المركزي إلى مستوى 62.72 جنيه للشراء، و63.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه السوداني في السوق الموازية نحو 181 جنيها، فيما تراجع السعر الرسمي إلى 69.06 جنيه للشراء، و69.41 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي في سوق الصرف السودانية الموازية إلي 39 جنيه، فيما استقر على شاشات بنك السودان المركزي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف السودانية الموازية نحو 41 جنيها، فيما استقر السعر الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، 15.05 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية (السوداء) فسجل 266 جنيها، فيما سجل على شاشات بنك السودان المركزي سعر 177.70 جنيه للشراء، و178.59 جنيه للبيع.