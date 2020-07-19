طريقة بسيطة لفحص زيت محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر فحص مستوى زيت المحرك في السيارة بشكل دوري من أهم الأمور التي يجب القيام بها، وذلك للتعرف إذا ما كان الزيت في حاجة إلى استبدال أو إضافة، حيث أنه في حال انخفاض مستوى الزيت أو تعرضه للتلف فإنه يسبب أضرار بالغة للمحرك.

ولعدم دراية بعض قائدي السيارات بكيفية قياس زيت المحرك، نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لقياس الزيت، ومعرفة تعرضه للتلف أم لا، فقط اتبع الخطوات التالية.

– صف السيارة على أرض منبسطة كي يكون الفحص دقيقاً، ويفضل القياس بعد إيقاف تشغيل السيارة بخمس دقائق على الأقل.

– افتح غطاء المحرك وتأكد من تثبيته بشكل جيد من خلال العمود الخاص بذلك.

– جهز قطعة قماش قديمة من أجل استخدامها في فحص الزيت.

– قم بسحب مقياس الزيت، وفي المعتاد يوجد المقياس على الجانب الأيسر من المحرك، ويكون له مقبض دائري أصفر، أو برتقالي مرئي بوضوح.

– امسح القطعة المعدنية التي توجد في نهاية مقياس الزيت المنغمس في زيت المحرك بعد اخراجها بقطعة القماش.

Advertisements

– أدخل المقياس مرة أخرى في موضعه بالمحرك، وتأكد من إدخال المقياس بالكامل.

– اسحب المقياس من الزيت مرة أخرى، ثم انظر مستوى الزيت من خلال العلامات الموجودة في نهاية المقياس.

– في حال كان الزيت في منتصف العلامتين ( Max – Min ) فإن هذا يدل على ثبات مستوى الزيت.

– إما إذا كان الزيت منخفض عن العلامة (Min ) فهذا يدل على حاجة المحرك إلى زيت إضافي.

– في حال تم ملاحظة تحول لون الزيت إلى اللون الأسود، أو تغير لزوجته، أو انخفاضه بشكل كبير، فيجب تغييره على الفور حتى لا يتضرر المحرك.