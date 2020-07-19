ماذا يحدث عند عدم وجود بطاقة اقتصاد وقود للسيارة المستوردة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أهمية وجود بطاقة اقتصاد الوقود مع السيارات المستوردة، مشيرة إلى أن عدم وجودها يمنع دخول السيارة أو يؤخر إجراءات الفسح.
وأوضحت الجمارك أن بطاقة اقتصاد الوقود تهدف إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في السيارات الخفيفة، وهي السيارات التي يقل وزنها الإجمالي عن (3500) كيلوجرام.
تجدر الإشارة إلى أن بطاقة اقتصاد الوقود تنقسم إلى فئتين، هما: فئة سيارات الركوب “السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل”، وفئة الشاحنات الخفيفة “سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فيما فوق”.
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