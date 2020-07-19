وضع قدمك على طبلون السيارة خطر لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – أحياناً يرتكب ركاب السيارة بعض الأفعال الخاطئة أثناء جلوسهم داخل السيارة تعرض حياتهم للخطر، ومنها وضع الراكب الأمامي قدمه على الطبلون أثناء القيادة.

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وحذر خبراء نادي السيارات الألماني ADAC الراكب الأمامي من وضع قدمه على الطبلون، حيث ترفع وضعية الجلوس هذه خطر تعرض الرأس والعمود الفقري والساقين لإصابات بالغة ومميتة في حال وقوع حادث مروري.

وكشف خبراء النادي عن أنه تم اختبار تصادم بواسطة دمية على سرعة 64 كلم/س، في نفس وضعية جلوس الراكب الأمامي مع مد القدم على الطبلون، وكانت نتيجة الاختبار هي فشل الوسادة الهوائية في الطبلون من توفير الحماية لهذه الوضعية.

وأضاف الخبراء الألمان أن الوسادة الهوائية ترفع أيضاً خطر تعرض الراكب لإصابات خطيرة عند الجلوس في هذه الوضعية.

ونصح الخبراء بضرورة وضع الراكب الأمامي أقدامه على أرضية السيارة طوال القيادة لتجنب هذه المخاطر المميتة المحتملة.