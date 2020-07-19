دراسة لتحسين حركة المرور في طرق الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل أمانة الرياض على تحسين إنسيابية الحركة المرورية بشكل دائم على طرق المدينة، ولذلك قامت بالعديد من الدراسات الخاصة بتحسين الحركة المرورية.

وشملت هذه الدراسات طلبات المطبات الصناعية في شوارع الرياض وبلغت 684 موقعاً، مع مراجعة التأثير المروري وبلغت 24 موقعاً، ومراجعة القضايا المرورية وبلغت 477 موقعاً،

وتشتمل هذه الدراسات على دراسة المساحات والمواقف والتي شملت 21 موقعاً، ودراسة التقاطعات المرورية والتي بلغت 12 موقعاً، بالإضافة إلى تحسينات المحاور الرئيسية في 3 مواقع بالعاصمة الرياض.