“بالصور” شاهد أغرب تصاميم عجلات قيادة السيارات عبر التاريخ

الخليج ٣٦٥ نت – شهد تصميم مقود السيارة تطورات غريبة عديدة على مر العقود، وجاء ذلك بسبب تأثر بعض المصممين بسفن الفضاء أو بسبب الرغبة في التجربة والبحث عن تصميم جديد لمقود سيارة يجذب انتباه العملاء.

ولقد رصد موقع “أوتو كار” المختص بأخبار السيارات، أغرب تصاميم مقود السيارات التي طرحت عبر التاريخ، وخلال السطور التالية نستعرض لكم بالصور أغرب هذه التصاميم.

1- طراز Messerschmitt KR200

ظهر هذا الطراز الغريب في عام 1955، وكان يعد أول مقود قيادة “أفقي” تشهده صناعة السيارات.

2- طراز Edsel Teletouch

كشفت شركة فورد عن هذا الطراز عام 1957، وكان أول مقود يتوفر بأزرار وكان موقعها وسط الدائرة المركزية للإطار.

3- سيتروين ID19

طرحت سيتروين هذا المقود عام 1959، وكانت الشركة تقدم فيه رؤيتها للصناعة المستقبلية للسيارات.

4- طراز Corvair Testudo

كشفت شيفروليه عن هذا الطراز عام 1963، وهو يعد أول مقود مستطيل الشكل.

5- طراز Wrist Twist

طرحت فورد هذا الطراز عام 1965، وكان تصميم المقود يتميز بوجود دوائر يتمسك بها السائق على الأطراف تشبه مقابض التحكم بسفن الفضاء من أفلام هوليوود.

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6- طراز Lancia Sibilo

ظهر هذا الطراز الغريب في عام 1978، وجمع بين غرابة وسوء التصميم معا، حيث ظهر ككتلة واحدة متصل بالسيارة من الداخل.

7- طراز “كارين”

طرحت سيتروين هذا الطراز عام 1980، وظهر المقود بتصميم غريب للغاية، حيث شمل أزرار وأرقام في مركزه.

8- طراز Athon

طرحت لامبورجيني هذا الطراز عام 1980، ولقد ظهر المقود الغريب دون أي مقابض تصل بينها وبين لوحة السيارة من الداخل.

9- طراز MX-03

طرحت مازدا هذا الطراز عام 1985، وكان المقود يحمل تصميم مقود قيادة الطائرات.

10- طراز Osmose

طرحت سيتروين تصميم هذا المقود عام 2000، وكان عبارة عن شاشة دائرية، يتحكم من خلالها السائق في السيارة وتعرض له في نفس الوقت مجموعة من البيانات المعلوماتية عن الطريق والطقس.

11- طراز Hy-Wire الاختباري

طرحت جنرال موتورز هذا الطراز عام 2002، وكان المقود أشبه بعجلات التحكم بالطائرات، وشمل في مركزه شاشة عرض صغيرة.