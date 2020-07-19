جيل جديد من جرانديور.. هيونداي تسعى لتعويض خسائر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأمل شركة هيونداي الكورية الجنوبية ارتفاع مبيعات الطراز الجديد "جرانديور" وذلك بعد أشهر على طرحها في السوق المحلي لتعويض خسائر كورونا.

وقالت وكالة يونهاب الكورية اليوم الأحد،طرحت شركة هيونداي موتور سيارة جرانديور المحسنة للجمهور في نوفمبر من العام الماضي وتهدف إلى بيع 110 آلاف وحدة في السوق المحلي هذا العام.

وبحسب المصادر، باعت هيونداي 90 ألف سيارة جرانديور الجديدة حتى يونيو الماضي منذ إطلاقها.

وكانت جرانديور الجديدة الطراز الأكثر مبيعًا في السوق المحلي على مدى الأشهر الثمانية الماضية.

وتأتي جرانديور التي تم ترقيتها في أربع نسخ مع بنزين 2.5 لتر، بنزين 3.3، 2.4 بنزين هجين أو 3.0 محرك بنزين مسال.

Advertisements

وتشمل ميزات السلامة أنظمة منع الاصطدام الأمامي لتجنب الاصطدام، ومساعدة القيادة على الطرق السريعة، ومساعدات تجنب الاصطدام في مواقف السيارات، وأنظمة مراقبة الرؤية العمياء وفقا لما قالت الشركة.

كما اعتمدت هيونداي تصميمها "الرياضي الحسي" للنموذج المحسّن من الجيل السادس من جرانديور الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2016.



ويتم تعريف الرياضة الحسية من خلال الانسجام بين أربعة عناصر أساسية في تصميم السيارة: التناسب، وهندسة البناء، والتصميم والتكنولوجيا.

وتراجعت مبيعات شركة هيونداي وكيا التابعة لها في أمريكا 39% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بأبريل من العام السابق؛ ما يعزى لتأثير جائحة كورونا على صناعة السيارات.