تفاصيل المرحلة الأولى من تخريد السيارات القديمة في مصر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت السيدة “نيفين جامع” وزيرة التجارة والصناعة المصرية عن توجه حكومي جديد، لتخريد السيارات القديمة والتي مرّ عليها أكث من 20 عـاما واستبدالها بسيارة جديدة لائقة، وذلك بدعم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.. وإليك كل ما توّد معرفته حول هذه المبادرة.

تشمل المرحلة الأولى من التخريد، الميكروباصات والتاكسي بكافة أنواعه القديمة في جميع محافظات الجمهورية، بينما لن يتم تخريد السيارات المملوكة للأفراد والملاكي ولكن هناك برامج تحفيزية لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى.

وبالفعل بدأت الحكومة المصرية في حصر السيارات القديمة والمتهالك وكانت البداية بالتاكسى، إذ سيتم إحلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاماً على مدار عامين، وفقاً لبرنامج مدروس ومخصص له 10 مليارات جنيه (2.35 مليار ريال).

Advertisements

وتتضمن المبادرة المصرية تحويل 147 ألف سيارة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات بتكلفة 1.2 مليار جنيه (280 مليون ريال)، وأعلنت الحكومة عن طرحها لبرامج تمويلية ميسّرة لأصحاب السيارات الملاكي التي ستم تحويلها للعمل بالغاز، والتي تم حصرها وبلغت 1.3 مليون سيارة مبدئياً ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عاماً، وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنشاء 366 محطة غاز طبيعي بتكلفة 6.7 مليار جنيه (1.58 مليار ريال).