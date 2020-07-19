أول نظرة على التقليد الصيني لفورد برونكو!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة “وي” الصينية عن صور تشويقية لـ SUV جديدة باسم P01 للصين، وتبدو مشابهة بشكل كبير لفورد برونكو مع استلهام بعض التفاصيل من سيارات جيب ولاندروفر كذلك.

السيارة في الواقع هي النسخة الأكثر فخامة لسيارة هافال “داجو” SUV التي كُشف عنها مؤخراً، مع العلم أن العلامتين تنتميان لنفس الشركة “جريت وول موتورز”.

وتستمد “وي P01” قوتها من محرك تيربو 1.5 لتر بقوة 169 حصان، ومن المتوقع تدشينها كسيارة اختبارية أولاً في معرض تشنغدو للسيارات لاحقاً هذا الشهر.

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