4 نصائح مهمة قبل الإنطلاق في رحلة برية

الخليج ٣٦٥ نت – تتمتع المنطقة العربية ودول الخليج تحديداً ببيئة صحراوية مما يجعلها مكان مناسب لعشاق الرحلات البرية، ولكن قبل الإنطلاق في الرحلة إليك بعض النصائح الهامة.

ضغط الإطارات المناسب

عندما يتعلق الأمر بالقيادة في الصحراء، فإن ضغط الإطارات من أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها للتأكد من عدم تعثرك في الرمال الناعمة، لذا عليك دائماً خفض ضغط الإطارات إلى 15psi، حيث أن الضغط المثالي يجعل السيارة “تطفو” بشكل أفضل ويقلل من مقدار الضغط الواقع على الإطارات.

التقنيات المناسبة

عند القيام برحلة برية يجب عليك اختيار السيارة المناسبة لمثل هذه الأمور، فيجب أن تتمتع السيارة بنظام دفع رباعي،بالإضافة إلى احتوائها على نظام الاستجابة للتضاريس والذي يساعد على تحسين أداء السيارة فوق الرمال.

القيادة

عند القيادة على الرمال فإن هناك بعض الأشياء التي يجب الإنتباه لها:

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التقليل من السرعة عند الوصول إلى قمة الكثبان الرملية

احرص على إيقاف السيارة على منحدر حتى يمكنك تشغيلها بسهولة فيما بعد

عند السفر في القوافل، احرص على ترك مسافة مناسبة بينك وبين بقية السيارات فهذا سيعطيك رؤية أوضح ووقت كاف للتفكير في رد الفعل المناسب.

عند النزول من منحدر قم بتحديد المسار الأقل صعوبة واجه مباشرة للأسفل، وتجنب استخدام المكابح على التلال شديدة الانحدار.

إجراءات السلامة

يجب عليك التأكد دائماً من وجود صندوق المعدات تحسباً لأي طوارئ بالإضافة إلى صندوق الإسعافات الأولية.

هذا والجدير بالذكر أن الوفاق لتأجير السيارات تمتلك أسطول متنوع من السيارات المناسبة للرحلات البرية والتي يمكنك تأجيرها من خلال تطبيق أو موقع الوفاق أو شبكة فروعهم الواسعة التي تغطي كافة أنحاء المملكة.

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