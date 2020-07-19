أبرزها 6-1.. خارطة البرامج الجديدة لقناة الأهلي المصري

قال مصدر بقناة النادي الأهلي المصري، إن ساعة الصفر لإطلاق الشكل الجديد اقتربت بالفعل، وإن خارطة البرامج النهائية باتت واضحة.



وتوقفت برامج البث المباشر في قناة الأهلي منذ يونيو/حزيران الماضي، لإتاحة الفرصة لشركة "لايف" التي حصلت على حق الإدارة، لتطوير الإستديوهات وإطلاق البرامج بشكل جديد.

خطة تطوير قناة الأهلي

وكانت لايف حصلت على حقوق إدارة قناة الأهلي، بدلا من شركة بريزنتيشن سبورت، وتولى الصحفي إيهاب الخطيب مهمة تطوير برامج القناة.

وكان من المزمع إطلاق القناة بشكلها الجديد، منتصف يوليو/تموز، لكن مصدر بإدارة القناة قال لمراسل "العين الرياضية" إن هناك موعدين جديدين.

وتابع: "القناة بدت جاهزة للانطلاق بشكل جديد، وخطة البرامج واضحة، والانطلاق سيكون 27 يوليو/تموز بنسبة كبيرة، لكن قد يتأجل ذلك ليوم عودة الدوري 6 أغسطس/آب".

خريطة برامج قناة الأهلي

وقال المصدر إن القناة ستقدم بعض البرامج الجديدة، وستقوم بتطوير بعض البرامج الحالية، حيث تم الاستقرار على برنامج صباحي يومي، يتم بثه من مقر النادي.

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وتابع: "تم تجهيز إستديو خاص بمقر الأهلي، للبرنامج الصباحي، الذي سيقدمه الثنائي كريم كوجاك ونهاوند سري، علما بأن الاستديو ذاته سيكون مخصصا للحلقات الخاصة بأي احتفالات داخل القلعة الحمراء".

وتابع: "سيكون هناك برنامج يومي تحت مسمى 6:01 أو 6 ودقيقة، وهو البرنامج الذي بات مشهورا باسم 6-1، نسبة للمباراة الشهيرة التي فاز فيها الأهلي بنفس النتيجة على الزمالك عام 2002".

البرنامج الرئيسي للقناة، سيكون تحت اسم "البيت الكبير"، ولم يتم الاستقرار بعد على مقدمه الرئيسي، حيث وقعت الشركة المديرة مع الإعلامي معتز الدمرداش الذي لم يجد قبولا لدى إدارة النادي.

وتفاوض إدارة القناة الإعلامي تامر أمين، لتقديم برنامج "التوك شو"، بدلا من الدمرداش.

وقال المصدر إن برنامج "ملك وكتابة" سيتم تطويره دون تغيير مقدميه عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، وأن برنامج خط أحمر سيكون بين برامج القناة في الفترة المقبلة، لكن سيكون متخصص بمواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم بث الجزء الأكبر منه عبر منصات القناة على الإنترنت.

كما قررت القناة إطلاق برنامج باسم "تريند" يقدمه أمير هشام، فضلا عن الاحتفاظ ببرنامج للرياضات الأخرى، وبرنامج للمواهب الصغيرة.

وسيتم الاحتفاظ بباقة من المقدمين والمحللين، من بينهم أسامة حسني، وإسلام الشاطر، ومحمد سعيد.