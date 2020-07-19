لتوفير الوقود.. لاند روفر تمنح أيقونتها Range Rover محركا هجينا

كشفت شركة لاند روفر عن تجهيز الموديلين Range Rover وRange Rover Sport بمحركات هجين جديدة أكثر اقتصادية وأقل انبعاثات.



وأوضحت الشركة البريطانية أنها تقدم لسيارة الأراضي الوعرة محرك ديزل سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم، سعة 3.0 لتر معزز بتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت.

وأعلنت لاند روفر مؤخرا عن نيتها للتوقف عن استخدام محركات من فئة V8 ذات سعة 4.4 لتر العاملة بالديزل واستبدالها بمحركات كهربائية، ضمن خطتها للتحول للطاقة الكهربائية.

ويساعد مولد بدء الدوران الكهربائي السيارة لدى عمليات بدء الحركة بدفعة من عزم الدوران الإضافي. ومن التقنيات، التي اعتمدتها لاند روفر أيضا للحد من استهلاك الوقود، تمديد مرحلة Start/Stop، واسترداد مزيد من طاقة الكبح.

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ويتوفر المحرك الجديد بقوة 221 كيلووات/300 حصان و258 كيلووات/350 حصانا. وفي الموديل Range Rover Sport يتوفر المحرك الجديد بقوة 183 كيلووات/249 حصان.

واستفادت معدلات الاستهلاك من هذه التقنيات؛ حيث تتراوح من 8.6 إلى 9.2 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه من 225 إلى 241 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، في حين لم تتوفر البيانات الخاصة بالموديل Range Rover Sport حتى الآن.

ولم تطرأ أية تغييرات على نظام الدفع بمحركات البنزين، والتي تصل إلى قوة 416 كيلووات/565 حصانا، ونسخة الدفع الهجين Plug-in بقوة 297 كيلووات/404 أحصنة.

أما السيارة Range Rover Sport فتتوفر بموديل أساسي يعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 221 كيلووات/300 حصان.