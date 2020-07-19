للمرة الأولى في العالم.. أوبر تختار مصر لإطلاق خدمة للتنقل بين المحافظات من خلال "أوبر باص"

أعلنت شركة أوبر في مصر عن إطلاق أحدث خدماتها للتنقل بين المحافظات من خلال أوبر باص، التي تهدف إلى ربط المدن وتسهيل الحركة بينها باستخدام تطبيق أوبر. وللمرة الثانية، اختارت الشركة جمهورية مصر العربية لتصبح أول دولة على مستوى العالم تشهد انطلاق خدمة جديدة مستحدثة محلياً، وذلك في إطار سعيها الدائم نحو توظيف ابتكاراتها التكنولوجية لتطوير مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية.

وصرح أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر في مصر: "نتشرف بإطلاق خدمة عالمية أخرى من مصر التي تُقدَم للمرة الأولى على مستوى العالم، خصوصًا بعد الشهور العصيبة التي مرت بها البلاد ومر بها العالم أجمع. وقع الاختيار على مصر لأنها تعد مركزاً للابتكار التكنولوجي وبيئة خصبة لاختبار المنتجات الجديدة.

توفر هذه الخدمة وسيلة مريحة لنقل الركاب بين المحافظات عبر تطوير تكنولوجيا أوبر المبتكرة، ونتعهد بمواصلة الاستثمار في السوق المصرية والتوسع في خدماتنا كي نوفر حلول نقل مناسبة، سواء داخل المدن، أو فيما بينها".

تنطلق خدمات أوبر باص بين المحافظات برحلة ذهاب وإياب ما بين القاهرة والإسكندرية، مع وجود خطط للتوسع لربط المزيد من المحافظات خلال الأشهر المقبلة. وتتوفر الخدمة على مدار ٧ أيام في الأسبوع، بـ٨ رحلات يومياً. ولمزيد من الراحة للمسافرين الدائمين، ويمكن للركاب أيضاً أن يقوموا بالحجز المسبق لرحلاتهم عبر التطبيق.

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وتمر الرحلة بـ٩ محطات للركوب والوصول في القاهرة والإسكندرية، وتتوفر الخدمة عبر تطبيق

أوبر في قسم "خطوط الباص" في القائمة الرئيسية، أو عند اختيار وجهة الرحلة من القاهرة إلى نقطة وصول بالإسكندرية، أو العكس.

وقالت "أوبر" من خلال بيان لها: "لأن السلامة لا تزال من أهم أولويات شركة أوبر، تتبع الحافلات التي تقوم برحلات ما بين المحافظات معايير السلامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يجب على الركاب والسائقين ارتداء الكمامات أثناء الرحلة، كما تم خفض الحد الأقصى لعدد الركاب لخلق مسافة آمنة من التباعد الجسدي، وتثبيت أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات".

أضاف البيان: "خدمة النقل الجماعي بين المحافظات هي امتداد خدمة أوبر باص للتنقل داخل المدينة الواحدة المتوفرة في القاهرة حالياً، التي أطلقتها شركة أوبر في ديسمبر ٢٠١٨ في سابقة هي الأولى من نوعها حول العالم، استجابةً لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير منتج للنقل الجماعي. ثم امتدت خدمات أوبر باص إلى أوكرانيا والمكسيك عام ٢٠١٩ إثر نجاحها في مصر كإحدى الحلول التي تلبي احتياجات التنقل منخفض التكلفة".