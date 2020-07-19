سيارة باتمان مقلدة فى مزاد أمريكى

قامت الحكومة الأمريكية بعرض ثلاثة سيارات مشهورة مقلدة فى مزاد علنى بعد ان تمت مصادرتها من محتال يدعى رايان شيريدان الذى أدين فى قضية تنطوي على احتيال في الأدوية حيث كان يمتلك ثلاثة سيارات مقلدة لأشهر سيارات ظهرت فى السينما الأمريكية .
السيارة الأولى مستوحاه من فيلم باتمان 1989 لكنها صنعت على شاسيه شيفروليه كابريس كلاسيك 1995 وتتميز بمحرك V8 سعة 5.7 لتر يعمل بالدفع الخلفى.
تم إعادة تصميم النموذج بالكامل ليحاكى سيارة الفيلم حيثزودت بزعانف ضخمة ومظلة تشبه مقاتلة نفاثة كما تحتوي النسخة المقلدة أيضًا على تصميم داخلي فريد مع مجموعة كبيرة من العدادات المميزة
السيارة الثانية كاديلاك 1959 التي تم تحويلها لتبدو مثل موديل Ecto-1 فى فيلم Ghostbusters. تم طلائها باللون الأبيض مع اضافة أضواء الطوارئ وشعارات Ghostbusters التى كانت موجودة بالسيارة الأصلية فى الفيلم , ولم يتم اجراء أي تغييرات داخليةبإستثناء اضافة مقاعد جلدية بيضاء وسجادة حمراء.
النسخة الثالثة والأخيرة مقلدة لطراز DeLorean موديل 1981 التي ظهرت فى سلسلة أفلام العودة إلى المستقبل الا انه تم زيادة تجهيزاتها بديكور لمدافع مثبتة في الخلف وأسلاك خارجية كما تم تحويل الكابينة أيضًا لأنها تحتوي على "ساعات الوقت" ورسالة تحذير تقول "القرف الخطير" يحدث عندما تصل إلى 88 ميل في الساعة (142 كم / ساعة). تشمل الميزات الأخرى مكثف التدفق والعديد من التوقيعات بما في ذلك واحدة قد تكون كريستوفر لويد.
سوف يتم تقديم السيارات الثلاث من خلال مزاد سكيكو للسيارات فى أوهايو الذى سيبث مباشرةً عبر الإنترنت.
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