السيارة الحصرية.. مرسيدس تطلق نسخة بلاك سيريس من AMG GT

أعلنت شركة مرسيدس تقديم نسخة بلاك سيريس Black Series من الجران توريزمو AMG GT، والتي يطلق عليها في الأسواق السيارة الحصرية.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة يزأر بداخلها محرك V8 سعة 4 لترات بقوة 537 كيلووات/730 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر.

وبفضل هذا المحرك تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 325 كلم/س. ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود 12.8 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 292 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتتمتع النسخة الجديدة من السيارة بتعديلات على مجموعة التعليق والخصائص الأيروديناميكية المحسنة مع عتبات واسبويلر جديد ومشتت أمامي وناشر خلفي ضخم واسبويلر جذاب.

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وبالإضافة إلى هذا تحصل Black Series على شبكة مبرد جديدة، وفتحات تهوية ضخمة على غطاء حيز المحرك والرفارف والسقف والغطاء الخلفي من ألياف الكربون.

كما تم تجهيز السيارة بمقصورة يهيمن عليها مفهوم البنية الخفيفة ومقاعد رياضية ذات بنية خفيفة، كما يمكن تجهيز السيارة بقفص للحماية ضد الانقلاب وأحزمة رباعية النقاط ومطفأة حريق.

وكانت شركة جي باور قد أجرت تعديلات على السيارة مرسيدس AMG GT لزيادة قوتها إلى 800 حصان.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها المعدلة،GP 63 Bi-Turbo، تصل في المرحلة الأولى إلى قوة 700 حصان/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، بفضل التعديلات، التي أجرتها على محرك التربو المزدوج سعة 4 لترات والمكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V بقوة 585 حصان/700 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

