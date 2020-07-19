موجز الخليج 365 للسيارات.. أول مرسيدس في التاريخ و"أبطال الولاء"

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشفت قائمة أبرز 10 شركات مبيعا للسيارات الكهربائية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، تفوق الشركات الكورية على نظيراتها اليابانية في المبيعات، فيما تحتل الصين مركزا متقدما ينافس كبرى الشركات الأمريكية والألمانية.

منذ الكشف عنها للمرة الأولى عام 1950، أبهرت فانتاج Vantage أيقونة أستون مارتن البريطانية عشاق السيارات الفاخرة، والتي تم طرح المئات من النسخ المميزة منها.

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كشفت شركة كيا موتورز رسميا،عن الجيل الأحدث من طرازها السيدان العائلي K5 لعام 2021 والتي توصف بأنها من بين أفضل وأجمل سيارات السيدان التي صممتها كيا.

"إيكو سبورت"، طراز فورد الجديد الذي تراهن عليه الشركة الأمريكية لزيادة إيراداتها التي تأثرت كثيرا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

في العام 1885 طرح مصمم محركات السيارات الألماني كارل بينز، أول سيارة في التاريخ، معلنا عن ولادة العملاق القادم "مرسيدس بنز"، ورغم كون السيارة بثلاث عجلات فقط إلا أن هذا المزيج الغريب من الصفائح المعدنية أصبح جذابا جدا لعشاق السيارات الذين يملؤهم الفضول لمشاهدة أول نموذج لأشهر سيارات العالم.

يعد "ولاء العميل" لعلامة تجارية معينة، واحدا من أبرز نقاط القوة التي تعتمد عليها الشركات لبناء مستقبل أكثر استدامة، وفي عالم السيارات تحديدا تزيد أهمية هذا الولاء.