هداف الدوري الإنجليزي.. فاردي يحمل لواء ليستر سيتي نحو المجد

يحلم جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي، باقتناص لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، ويسير بخطى ثابتة نحو حلمه مع اقتراب المسابقة من خط النهاية.



وتتبقى جولتان فقط على نهاية مباريات البريمييرليج، علما بأن ليفربول توج باللقب قبل 7 مباريات كاملة، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف.

وفي صراع الهدافين، ينفرد فاردي نجم ليستر سيتي بالصدارة برصيد 23 هدفا، بفارق 3 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه.

ويحل الثنائي، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، والإنجليزي داني إنجز لاعب ساوثهامبتون، في الوصافة بـ20 هدفا لكل منهما.

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بينما يأتي محمد صلاح نجم ليفربول، الذي توج بالجائزة خلال آخر موسمين، في المركز الرابع برصيد 19 هدفا، قبل جولتين من النهاية.

قائمة الذهب

منذ انطلاق حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 1992-1993، نجح لاعبون من 11 ناديا فقط في قنص الحذاء الذهبي كهدافين للمسابقة، ليس من بينهم ليستر سيتي.

ويعتلي لاعبو أرسنال القائمة بالتساوي مع ليفربول بـ6 مرات لكل منهما، ثم مانشستر يونايتد (5) وتشيلسي (4) وبلاكبيرن روفرز وتوتنهام (3) ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مرتين لكل منهما، وأخيرا مرة لفرق كوفنتري سيتي وليدز يونايتد وسندرلاند.

وسيكون ليستر سيتي، حال حسم فاردي السباق، الفريق رقم 12 الذي يتوج أحد لاعبيه بجائزة الحذاء الذهبي في تاريخ المسابقة بشكلها الحالي.