شيري تكشف عن "تيجو 5X" الجديدة

كتب: باسل الحلواني أزاحت شركة صناعة السيارات الصينية شيري، الستار عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة تيجو 5X، والتي تعد نسخة معدلة من سيارات تيجو4. ووفقاً للخبراء والمتخصصين فإن هذه السيارة سوف تكون منافساً قوياً لسيارات هيونداي كاريتا الشهيرة. ويأتي هيكل السيارة بطول 4 أمتار و35 Advertisements سنتيمترا، كما تغير مظهر أقراص العجلات التي أصبحت أكثر عصرية ومصنوعة من الكروم المقاوم للصدأ. سنتيمترا، كما تغير مظهر أقراص العجلات التي أصبحت أكثر عصرية ومصنوعة من الكروم المقاوم للصدأ. حصلت سيارة شيري الجديدة، على مقاعد تتسع لـ 5 أشخاص، وتغيير تصميم واجهة القيادة، وزودت بشاشة جديدة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة، كما تغير شكل اللوحة المثبت عليها ناقل الحركة وأزرار التحكم بالسرعة فأصبحت أكثر تميزا بفضل تصميمها الذي يجمع الزجاج مع الكروم اللماع. 10.25 بوصة، كما تغير شكل اللوحة المثبت عليها ناقل الحركة وأزرار التحكم بالسرعة فأصبحت أكثر تميزا بفضل تصميمها الذي يجمع الزجاج مع الكروم اللماع. ومن المنتظر طرح تيجو 5X، بنوعين من المحركات، النوع الأول محركات اقتصادية سعة 1.5 لتر وعزم 116 حصانا، والثاني توربينية بعزم 156 حصانا، أما أسعارها فستكون منافسة جدا تبدأ من 8600 دولار أمريكي.

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