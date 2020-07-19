شاهد أول سيارة مرسيدس في التاريخ

كتب: باسل الحلواني

تمتلك علامة مرسيدس بنز تاريخاً طويلاً حافلاً بالعديد من الطرازات، فهي صاحبة أول سيارة في التاريخ، صممها الألماني كارل بنز،

عام 1885.

ظهرت السيارة بثلاث عجلات فقط، وكانت مزيجاً من الصفائح المعدنية، ورغم هذا إلا أنها أصبحت

نموذجاً جذابا، حاز على إعجاب الجميع عند طرحها.

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وحملت سيارة مرسيدس المكونة من 3 عجلات اسم Patent Motorwagen، واعتمدت على محرك ينتج قوة 0.75 حصان، كأول عربة تحمل محرك يعمل بالوقود.