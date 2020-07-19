عرض التأجير التمويلي من عبداللطيف جميل على تويوتا يارس وكورولا 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، ولا تفوت فرصة الحصول على سيارات تويوتا 2020 بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل عبر شبكة فروعهم المنتشرة في أرجاء المملكة، احسبها صح واغتنم الفرصة، اشتر سيارتك بأقل تكلفة واستفد من عروض التمويل بالدفع بعد ثلاثة أشهر. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: تويوتا يارس أساسي 1.3 موديل 2020: القسط الشهري 996 ريال

القسط الشهري 996 ريال تويوتا كورولا سي في تي جير أتوماتيك موديل 2020: القسط الشهري 1399 ريال مميزات العرض: بدون دفعة أولى

تأجيل أول ايجار شهري بعد ٣ اشهر

نمّول ضريبة القيمة المضافة

تأمين طرف ثالث وعلى جسم السيارة

سدد بيسر وسهولة من خلال سداد

دفعات شهرية تصل الى 60 شهر

معتمد من الهيئة الشرعية. الشروط والأحكام: هذا عرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية ,ينتهى فى 31 يوليو 2020.

صور السيارات الموجودة بالأعلى هي صور تعبيرية وقد تكون غير مطابقة لجميع الفئات.

هذا العرض التمويلي سار على موديلات محددة من السيارات.

الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد. Advertisements

يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق

تطبق الشروط والاحكام: بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري. بدون كفيل عند تطابق الشروط. إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة. الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

صورة العرض:

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