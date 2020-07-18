العلامات التجارية الأكثر فوزا بـ"ولاء العميل" في عالم السيارات

يعد "ولاء العميل" لعلامة تجارية معينة، واحدا من أبرز نقاط القوة التي تعتمد عليها الشركات لبناء مستقبل أكثر استدامة، وفي عالم السيارات تحديدا تزيد أهمية هذا الولاء.

ويشير المصطلح إلى كسب ولاء العميل الذي جرب إحدى منتجات الشركة، بأن يكرر الشراء من نفس الشركة من باب الثقة فيها والارتياح إلى أنها تقدم له السلعة الأفضل جودة وسعرا.

وكشفت دراسة أجراها مركز J.D. Power عن أكثر العلامات التجارية في عالم السيارات التي تحظى بأكبر قدر من ولاء عملائها في عام 2020، أن "لكزس" و"سوبارو" على قمة هذه التصنيف، وفقا لفئة كل منهما.

وفيما يخص علامة لكزس، كشفت الدراسة أنها حظيت بأعلى درجة من العملاء الأوفياء لها، مشيرة إلى أن 48% من العملاء الذين يتعاملون مع لكزس، يجددون تعاملهم معها باستمرار.

السيارات الفاخرة

وكانت أقرب ماركة ضمن فئة السيارات الفخمة، بعد لكزس في الترتيب، "مرسيدس" التي كشفت دراسة J.D. Power أن 47.8% من عملائها يجددون تعاملهم معها باستمرار.

وفي المركز الثالث بنسبة 45.1% جاءت "بي إم دبليو"، وفي المركز الرابع بنسبة 44.9% شركة بورش، ثم شركة أودي في المركز الخامس بنسبة 43.4%.





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وضمن فئة السيارات الفخمة، تذيلت نتائج الدراسة على غير المتوقع مجموعة من العلامات التجارية التي عرفت بكونها من أبرز الماركات المصنعة للسيارات الفخمة.

وفي المركز الأخير، حلت "جاجوار" التي كشفت الدراسة أن نسبة ولاء عملائها 20.7% فقط.

أما المراكز قبل الأخيرة فكانت من نصيب "إنفينيتي" اليابانية بنسبة 27.7%، ثم "مازيراتي" الإيطالية بنسبة 28.7%.

السيارات الاقتصادية

أما السيارات الاقتصادية فقد تصدرتها "سوبارو" اليابانية بنسبة ولاء 60.5%، ثم تويوتا اليابانية بنسبة 60.3%.





وفي المركز الثالث، جاء هوندا اليابانية بنسبة 58.7%، ثم شاحنات "رام" بنسبة 57.3%، ثم فورد في المركز الخامس بنسبة 54.3%.

وفي المركز السادس، جاءت "كيا" الكورية الجنوبية بنسبة 51.3%، وفي المركز السابع "شيفروليه" بنسبة 49.1%.