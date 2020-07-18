بالصور.. 3 سيارات تتصدر قائمة الأسرع في العالم خلال 2020

كتب: باسل الحلواني

كشف موقع أوتوكار العالمي، المتخصص في السيارات، عن أسرع 3 سيارات في العالم خلال العام الجاري.

واعتمد الموقع في تصنيفه على السيارات غير المعدلة، التي يمكنها الوصول إلى سرعة 100كيلومتر/ساعة، في زمن تسارع من ثانيتين إلى أقل من ثلاث ثوانٍ.

أسبارك أول

وتعد السيارات أسبارك أول اليابانية، هي

الأعلى تسارعاً، حيث يمكنها الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في 1.7 ثانية.

وتزن السيارة التي تحمل لقب "البومة"، نحو 1900 كجم، ولديها سرعة قصوى نظرية تبلغ 249 ميلاً في الساعة. وصنع منها 50 سيارة فقط.

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ريمارك سي 2

تأتي ريمارك سي 2، كثاني أعلى معدل تسارع في 1.9 ثانية، وتنتج السيارة 1900 حصان من أربعة محركات، بسرعة قصوى تبلغ 256 ميلاً في الساعة.

بينينفارينا باتيستا

وفي المركز الثالث حلت بينينفارينا باتيستا، حيث يمكنها الانطلاق إلى 100كيلومتر/ساعة، في أقل من ثانيتين، وتستخدم السيارة الفاخرة أربعة محركات لتوليد ما يصل إلى 1900 حصان و1696 رطلاً من عزم الدوران، وبذلك تتطابق في المواصفات مع ريمارك سي 2.