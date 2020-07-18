كيف تتفوق جيلي على الكثير من شركات السيارات بالقيمة السوقية؟

الخليج ٣٦٥ نت – عند الحديث عن أكبر مُصنعي السيارات في العالم، فقد تقيس الأمر بنسبة المبيعات أو بحجم أسطول السيارات، ولكن هناك مقياس مختلف وهو القيمة السوقية للشركة.

وقد يفاجئك ذلك، لكن جيلي هي في الحقيقة إحدى أعلى 10 علامات سيارات قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية 21 مليار دولار (79 مليار ريال) وهي بذلك تتجاوز شركات عريقة مثل نيسان ورينو وكيا وهيونداي، ولكن ما هو سبب ارتفاع قيمتها السوقية؟

على الرغم من النشأة الحديثة للشركة، إلا أنها قدمت أوراق اعتمادها بسرعة، حيث نجح الملياردير لي شوفو في الإستثمار في العديد من التقنيات الحديثة مثل تقنيات القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية، وذلك بفضل الأسطول الكبير من الشركات التي تملكها جيلي.

فلك أن تعلم أن جيلي القابضة تمتلك تحت سقفها أكثر من 14 علامة تجارية منها فولفو ولينك اند كو ولوتس وبروتون وشركة تاكسي لندن، بالإضافة إلى كونها شريك في دايملر مالكة مرسيدس.

ولا يمكننا تجاهل حقيقة أن مبيعات الشركة في 2019 زادت بنسبة 50.6% مقارنة مبيعاتها عام 2018، حيث باعت الشركة أكثر من 2.1 مليون سيارة، وهو ما يدل على استراتيجية الشركة الناجحة في المبيعات والتطور الرهيب الذي تشهده سياراتها.

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هذا والجدير بالذكر أن الوعلان قد فازت مؤخراً بالوكالة الحصرية لسيارات جيلي في المملكة، مع توافر سيارتين هما بينراي وكولراي واللذان يعتمدان على تقنيات فولفو المتطورة.