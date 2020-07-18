شاهد ألوان داخلية فورد برونكو 2021

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكشف عن فورد برونكو 2021 وبرونكو سبورت، لا يوجد الكثير مما لا نعرفه عن هذه السيارات، وأحد المعلومات التي انكشفت هي خيارات الألوان الداخلية التي ستتوفر بها برونكو الكبيرة، وذلك بعد أن قام أحد مرتادي منتدى Bronco6G بفك رموز URL لإحضار صور لداخلية السيارة.

ستتوفر السيارة بعدة خيارات لألوان مقصورتها الداخلية، حيث سيتوفر طراز First Edition مع جلد أزرق وأسود، يتبع ذلك طراز Badlands الذي يحصل على أشرطة رمادية مخضرة غير تقليدية، ولمسات برتقالية زاهية.

في حين تأتي مقصورة طراز Outer Banks باللون الأزرق والأسود والذي يختلف قليلاً عن First Edition، كما حصلت بقية الطرازات على مقصورة داخلية بألوان سوداء وبنية، وحصلت طرز Wildtrak وBlack Diamond على لمسات زرقاء، في حين تحصل Big Bend على لمسات رمادية على المقابض.

لم تكشف الصور عن بعض التصميمات الداخلية التي تم عرضها أثناء الكشف عن برونكو 2021، والتي كانت واحدة بنية أنيقة وأخرى بيضاء رمادية، في حين أكد مصدر مطلع من فورد أن التصميم الداخلي البني هو وحيد من نوعه، لذا نتوقع أيضاً أن يكون اللون الأبيض الرمادي كان كذلك أيضاً.

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